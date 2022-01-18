Арина Соболенко позволила себе оскорбления в адрес болельщиков на Australian Open — 2022

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко позволила себе оскорбительные высказывания в адрес болельщиков в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Напомним, Соболенко со счётом 5:7, 6:3, 6:2 обыграла австралийку Сторм Сэндерс, занимающую 128-е место в рейтинге WTA. Тем самым Арина прервала серию из трёх поражений подряд, начавшуюся ещё на Итоговом турнире в Гвадалахаре (Мексика).
В первом сете Соболенко сначала отыграла один брейк, затем двойной, но снова проиграла свою подачу при счёте 5:5. По ходу второй партии, в которой Арина тоже отыграла брейк, она сказала тренеру: «Это не теннис. То, что я делаю, – это не теннис».
При счёте 5:3, 40:0 Соболенко подавала на второй сет, но не попала в квадрат, потому что мяч задел сетку, трибуны отреагировали тихими аплодисментами. Белоруска повернулась в их сторону и сказала «спасибо» на английском. Затем теннисистка допустила двойную ошибку, попав вторым мячом в сетку, и жестом попросила трибуны пошуметь. Зрители поаплодировали, после этого она сказала на русском: «Дебилы, …» Сет Соболенко выиграла с третьего сетбола и сказала: «Идиоты просто».
- 18 января 2022
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