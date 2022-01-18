Соболенко рассказала, как Филиппуссис помог ей решить проблемы с подачей перед AO

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, кто помог ей решить проблемы с двойными ошибками.

Напомним, за два сыгранных в 2022 году матча Соболенко допустила 39 двойных ошибок. В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2022 Арина одержала победу, сделав 12 двойных ошибок.

«После первых матчей сезона я очень переживала и поговорила с Марком Филиппуссисом (финалистом US Open и Уимблдона из Австралии. – Прим. «Чемпионата»). Он был в Аделаиде, комментировал и после матча написал: «Девочка, просто перестань так много думать на подаче. Если у тебя есть сегодня время, я могу помочь».

И в тот же день где-то в восемь-девять часов вечера мы пошли на корт, много подавали. Он дал мне пару советов, на чём сосредотачиваться, когда по ходу матча на подаче начинаются проблемы. Я ему очень благодарна, потому что сегодня эти советы помогли мне выжить», — приводит слова Соболенко Yahoo.news.