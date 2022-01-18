Даниил Медведев прокомментировал отсутствие Новака Джоковича на Australian Open — 2022

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, отразится ли отсутствие серба Новака Джоковича на его подходе к Открытому чемпионату Австралии – 2022.
Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
«Мельбурн и арена Рода Лэйвера – безусловно, его любимые места. Количество выигранных им здесь матчей, финалов – просто что-то нереальное. Знаете, я помню, как в прошлом году подумал: «Окей, это хороший вызов – попытаться остановить его». В итоге, я был очень, очень далёк от того, чтобы реализовать это.
Да, я вообще люблю вызовы, поэтому по возможности я бы с удовольствием сыграл с ним здесь, может быть, в его любимом финале, на арене Лэйвера, даже если бы он меня обыграл. Это приятный вызов, мне нравятся такие преграды в карьере.
Но отсутствие Новака Джоковича никак не может повлиять на мой подход к турниру, потому что до победы мне предстоит семь сложных матчей. Если сравнивать с Открытым чемпионатом США, где мне удалось его обыграть, там всё было так же. До финала у меня было шесть сложных матча с сильными соперниками, которых я должен был обыграть, чтобы выйти в финал, а потом мне предстояло победить Новака. Тогда он собирался сделать что-то особенное. Мне удалось хорошо подготовиться к матчу, я показал неплохой теннис и сумел выиграть.
То же самое в Австралии. Независимо от того, как я здесь выступлю, насколько далеко зайду, окажусь ли в финале, с кем я там сыграю – это всё будет нелегко. Вам в любом случае нужно показать себя с наилучшей стороны, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Медведева журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».
- 18 января 2022
-
22:33
-
22:04
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:40
-
20:18
-
20:16
-
18:46
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:33
-
16:51
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
14:58
-
14:45
-
14:43
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:11
-
13:43
-
13:22
-
13:18
-
12:57
-
12:52
-
12:14
-
12:00
-
11:53
-
11:33
-
11:33
-
11:07