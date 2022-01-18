Даниил Медведев прокомментировал отсутствие Новака Джоковича на Australian Open — 2022

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, отразится ли отсутствие серба Новака Джоковича на его подходе к Открытому чемпионату Австралии – 2022.

Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

«Мельбурн и арена Рода Лэйвера – безусловно, его любимые места. Количество выигранных им здесь матчей, финалов – просто что-то нереальное. Знаете, я помню, как в прошлом году подумал: «Окей, это хороший вызов – попытаться остановить его». В итоге, я был очень, очень далёк от того, чтобы реализовать это.

Да, я вообще люблю вызовы, поэтому по возможности я бы с удовольствием сыграл с ним здесь, может быть, в его любимом финале, на арене Лэйвера, даже если бы он меня обыграл. Это приятный вызов, мне нравятся такие преграды в карьере.

Но отсутствие Новака Джоковича никак не может повлиять на мой подход к турниру, потому что до победы мне предстоит семь сложных матчей. Если сравнивать с Открытым чемпионатом США, где мне удалось его обыграть, там всё было так же. До финала у меня было шесть сложных матча с сильными соперниками, которых я должен был обыграть, чтобы выйти в финал, а потом мне предстояло победить Новака. Тогда он собирался сделать что-то особенное. Мне удалось хорошо подготовиться к матчу, я показал неплохой теннис и сумел выиграть.

То же самое в Австралии. Независимо от того, как я здесь выступлю, насколько далеко зайду, окажусь ли в финале, с кем я там сыграю – это всё будет нелегко. Вам в любом случае нужно показать себя с наилучшей стороны, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», — приводит слова Медведева журналист Мусаб Абид в своём «твиттере».