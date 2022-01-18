Энди Маррей: горжусь тем, что после операции могу обыгрывать парней из топ-20

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2022.

На старте турнира 34-летний Маррей за 3 часа 52 минуты одолел представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

«Я горжусь тем, что могу выигрывать такие матчи, как сегодня, что могу на равных соревноваться с парнями, которые находятся в топ-25 или топ-20 рейтинга. Это совсем нелегко. Я вложил в это много труда и сил. Даже после операции (по замене тазобедренного сустава в 2019-м. – Прим. «Чемпионата») у меня всплывали различные проблемы. Но я не сдавался, и такие дни, как сегодня, дают мне понять, что всё не просто так.

Я хорошо двигался, когда в 2019-м выиграл турнир в Антверпене. Но потом возникли трудности, разные проблемы в районе бедра и паха, которые влияли на движение. У меня не всегда получалось двигаться так хорошо, как в Антверпене, или так хорошо, как сегодня.

Сейчас я хочу поддерживать этот уровень, а для этого мне нужен продолжительный период без проблем со здоровьем. Сейчас если я выпадаю из матчей или тренировочного процесса, то трачу больше времени на то, чтобы снова войти в ритм, чем требовалось, когда я был моложе», — сказал Маррей на послематчевой пресс-конференции.