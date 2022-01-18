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Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес прокомментировала поражение на старте AO

Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес прокомментировала поражение на старте AO
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Финалистка US Open – 2021, 24-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Фернандес проиграла австралийке Мэддисон Инглис (133-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

«Это просто был плохой день. Слишком много ошибок, и надо отдать должное Мэдди – она провела отличный матч. К сожалению, у меня не получилось найти решения, которые позволили бы вернуться в игру и продлить её на третий сет. Такое случается.

Я стараюсь начинать каждый день заново, считаю, что на корте шансы на победу равные и нужно просто работать и искать решения. Сейчас я могу только вернуться на корт, работать и прибавлять во всех аспектах», — приводит слова Фернандес Tennis Head.

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