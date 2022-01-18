Финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес прокомментировала поражение на старте AO
Поделиться
Финалистка US Open – 2021, 24-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес прокомментировала поражение в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Фернандес проиграла австралийке Мэддисон Инглис (133-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.
«Это просто был плохой день. Слишком много ошибок, и надо отдать должное Мэдди – она провела отличный матч. К сожалению, у меня не получилось найти решения, которые позволили бы вернуться в игру и продлить её на третий сет. Такое случается.
Я стараюсь начинать каждый день заново, считаю, что на корте шансы на победу равные и нужно просто работать и искать решения. Сейчас я могу только вернуться на корт, работать и прибавлять во всех аспектах», — приводит слова Фернандес Tennis Head.
Комментарии
- 18 января 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:33
-
22:04
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:40
-
20:18
-
20:16
-
18:46
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:33
-
16:51
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
14:58
-
14:45
-
14:43
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:11
-
13:43
-
13:22
-
13:18
-
12:57
-
12:52
-
12:14
-
12:00
-
11:53
-
11:33
Партнерский контент