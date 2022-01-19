Касаткина объяснила решение выступить с Самсоновой в паре на Australian Open — 2022

23-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина объяснила решение выступить с соотечественницей Людмилой Самсоновой на Australian Open – 2022 в парном разряде.

Ранее Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2022, обыграв швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.

«Этот дуэт появился в Чехии, на Кубке Билли Джин Кинг. Наши тренеры сконнектились и не то чтобы решили за нас, но как бы предложили сыграть в паре. Мы с Людой тоже были не против. Люда – классная девчонка, очень классно играет и пару, и одиночку. Это все мы видели, и с ней очень комфортно. Поэтому сейчас здесь играем пару, а потом – посмотрим», — сказала Касаткина на YouTube-канале Eurosport.ru.

В первом круге Касаткина и Самсонова сразятся с американками Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик.