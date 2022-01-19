Касаткина объяснила решение выступить с Самсоновой в паре на Australian Open — 2022

23-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина объяснила решение выступить с соотечественницей Людмилой Самсоновой на Australian Open – 2022 в парном разряде.
Ранее Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2022, обыграв швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.
«Этот дуэт появился в Чехии, на Кубке Билли Джин Кинг. Наши тренеры сконнектились и не то чтобы решили за нас, но как бы предложили сыграть в паре. Мы с Людой тоже были не против. Люда – классная девчонка, очень классно играет и пару, и одиночку. Это все мы видели, и с ней очень комфортно. Поэтому сейчас здесь играем пару, а потом – посмотрим», — сказала Касаткина на YouTube-канале Eurosport.ru.
В первом круге Касаткина и Самсонова сразятся с американками Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик.
- 19 января 2022
-
01:00
-
00:27
-
00:16
- 18 января 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:33
-
22:04
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:40
-
20:18
-
20:16
-
18:46
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:33
-
16:51
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
14:58
-
14:45
-
14:43
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:11
-
13:43
-
13:22
-
13:18
-
12:57
-
12:52
-
12:14