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Азаренко разгромила Тайхман вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Азаренко разгромила Тайхман вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге ей удалось обыграть представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Азаренко сделал 1 подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 4 брейк-пойнта. На счету Тайхман 1 эйс и 5 двойных ошибок.

В следующем матче Азаренко встретится с победителем пары Армони Тан (Франция) – Элина Свитолина (Украина).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брейди.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2022, среда. 03:10 МСК
Виктория Азаренко
25
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Хиль Белен Тайхман
34
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
Комментарии
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