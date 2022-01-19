Азаренко разгромила Тайхман вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге ей удалось обыграть представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Азаренко сделал 1 подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 из 4 брейк-пойнта. На счету Тайхман 1 эйс и 5 двойных ошибок.

В следующем матче Азаренко встретится с победителем пары Армони Тан (Франция) – Элина Свитолина (Украина).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 17 по 30 января в Мельбурне. Призовой фонд турнира составляет $54,7 млн. Действующим победителем турнира является японка Наоми Осака, которая в финальном матче прошлого года победила Дженнифер Брейди.