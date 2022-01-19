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Марта Костюк прошла в третий круг Australian Open

Марта Костюк прошла в третий круг Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. 1573 Арена» состоялся матч второго круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 19-летней представительнице Украины Марте Костюк (66-й номер рейтинга) противостояла 25-летняя испанская спортсменка Сара Соррибес-Тормо (35-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Костюк в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 53 минуты.

Во втором круге Australian Open – 2022 Костюк будет противостоять другой представительнице Испании – Пауле Бадосе (6-й номер WTA).

Ранее Паула Бадоса обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:0, 6:3.

Встреча между Бадосой и Костюк состоится 21 января в 3:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2022, среда. 03:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
35
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3  
7 7 		6  
         
Марта Костюк
66
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Комментарии
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