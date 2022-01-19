Марта Костюк прошла в третий круг Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. 1573 Арена» состоялся матч второго круга престижного турнира Australian Open – 2022, в котором 19-летней представительнице Украины Марте Костюк (66-й номер рейтинга) противостояла 25-летняя испанская спортсменка Сара Соррибес-Тормо (35-й номер рейтинга).



Встреча завершилась победой Костюк в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 53 минуты.



Во втором круге Australian Open – 2022 Костюк будет противостоять другой представительнице Испании – Пауле Бадосе (6-й номер WTA).



Ранее Паула Бадоса обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:0, 6:3.



Встреча между Бадосой и Костюк состоится 21 января в 3:00 мск.