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Свитолина вышла в третий круг Australian Open

Свитолина вышла в третий круг Australian Open
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга она играла с француженкой Армони Тан. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена». При счёте 6:3, 5:7, 5:1 в пользу Свитолиной игра была остановлена, Армони Тан не смогла продолжить встречу из-за травмы.

Australian Open (ж). 2-й круг
19 января 2022, среда. 03:10 МСК
Армони Тан
107
Франция
Армони Тан
А. Тан
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		7 1
6 		5 5
         
Элина Свитолина
17
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В третьем круге украинской спортсменке предстоит встретиться с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая в матче второго круга обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:1, 6:2.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде является представительница Японии Наоми Осака.

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