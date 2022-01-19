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Потапова и Петерсон вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Потапова и Петерсон вышли во второй круг Australian Open в парном разряде
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Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон вышли во второй круг Australian Open в парном разряде. В первом круге они обыграли пару Ирина Бегу (Румыния) / Нина Стоянович (Сербия) со счётом 2:6, 6:3, 7:5.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
19 января 2022, среда. 03:10 МСК
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
Нина Стоянович
Сербия
Нина Стоянович
И. Бегу Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Ребекка Петерсон
Швеция
Ребекка Петерсон
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Р. Петерсон А. Потапова

Во втором круге Потапова и Петерсон сыграют с победительницами матча Парризас-Диас (Испания) / Аранча Рус (Нидерланды) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия).

Напомним, Анастасия Потапова в одиночном разряде не смогла пробиться во второй круг Australian Open. В стартовом матче россиянка уступила итальянской теннисистке Камиле Дорджи со счётом 6:4, 6:0.

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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