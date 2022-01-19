Потапова и Петерсон вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Швеции Ребекка Петерсон вышли во второй круг Australian Open в парном разряде. В первом круге они обыграли пару Ирина Бегу (Румыния) / Нина Стоянович (Сербия) со счётом 2:6, 6:3, 7:5.
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
Во втором круге Потапова и Петерсон сыграют с победительницами матча Парризас-Диас (Испания) / Аранча Рус (Нидерланды) – Кимберли Биррелл (Австралия) / Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия).
Напомним, Анастасия Потапова в одиночном разряде не смогла пробиться во второй круг Australian Open. В стартовом матче россиянка уступила итальянской теннисистке Камиле Дорджи со счётом 6:4, 6:0.
Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
- 19 января 2022
-
05:30
-
05:25
-
05:21
-
04:27
-
01:00
-
00:27
-
00:16
- 18 января 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:33
-
22:04
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:40
-
20:18
-
20:16
-
18:46
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:33
-
16:51
-
16:01
-
15:55
-
15:50
-
14:58
-
14:45
-
14:43
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:11
-
13:43
-
13:22