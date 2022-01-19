Соперницу Элины Свитолиной увезли с корта на коляске

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. В матче второго круга она играла с француженкой Армони Тан. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена». При счёте 6:3, 5:7, 5:1 в пользу Свитолиной игра была остановлена, Армони Тан не смогла продолжить встречу из-за травмы.



Спортсменка из Франции хотела продолжить матч, но не могла даже сделать подачу. Тан увезли с корта на коляске.



В третьем круге украинской спортсменке предстоит встретиться с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая в матче второго круга обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман со счётом 6:1, 6:2.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде является представительница Японии Наоми Осака.

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