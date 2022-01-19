Ястремская: я потеряла ту Даяну, которая была раньше

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свои последние неудачные выступления.

«Я задаюсь вопросом, как Даяне победить Даяну. У меня есть ответ на этот вопрос, и раньше я могла справляться, а после возвращения в тур каждый раз, выходя на корт, боюсь саму себя.



Пересматриваю свои матчи в прошлом, особенно турниры, которые я выиграла, и понимаю, что мой стиль всё тот же, но я потеряла ту Даяну, которая была раньше, и я совсем не про игру…



Мне хочется быть такой, какой я была раньше, но никак не могу смириться с тем, что сейчас я другая и что строить своё внутреннее и внешнее нужно с нуля. Из-за этого у меня очень много мыслей, сомнений и давления, и моя игра в растерянности.



Сейчас я не чувствую себя комфортно на корте, моментами только появляется то, что я хочу видеть от себя. Много ошибок, много глупых действий, моя игра сейчас – не моя игра. Последнее время ещё ощущаю боли в спине. Думаю, это от нервов зажимает», – цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины».