Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Кареном Хачановым

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, вышел в третий круг. В матче второго раунда он обыграл представителя Германии Янника Ханфмана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 26 невынужденных ошибок. На счету Ханфмана 5 эйсов, 30 виннеров и 32 неточности.

За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция). Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.