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Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Кареном Хачановым

Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Кареном Хачановым
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, вышел в третий круг. В матче второго раунда он обыграл представителя Германии Янника Ханфмана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 26 невынужденных ошибок. На счету Ханфмана 5 эйсов, 30 виннеров и 32 неточности.

За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция). Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2022, среда. 06:05 МСК
Янник Ханфман
126
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 4    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии
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