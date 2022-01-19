Рафаэль Надаль вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Кареном Хачановым
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, вышел в третий круг. В матче второго раунда он обыграл представителя Германии Янника Ханфмана, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.
Бывшая первая ракетка мира 1 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 26 невынужденных ошибок. На счету Ханфмана 5 эйсов, 30 виннеров и 32 неточности.
За выход в четвёртый круг Надаль поспорит с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 28) — Бенжамен Бонзи (Франция). Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.
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