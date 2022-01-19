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Бывший тренер Агасси и Маррея: я ненавидел исключение, которое выдали Новаку Джоковичу

Бывший тренер Агасси и Маррея: я ненавидел исключение, которое выдали Новаку Джоковичу
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Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, прокомментировал скандал вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию. Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из страны. Властей не убедило имевшееся у Новака медицинское исключение.

«Я ненавидел исключение, которое у него было. Это исключение для тех людей, которые хотят привиться, но не могут сделать этого, поскольку перенесли коронавирус. Нужно ждать три или шесть месяцев, а уже потом вакцинироваться. Новак же никогда не хотел вакцинироваться, поэтому я ненавидел это конкретное исключение», — цитирует Кэхилла Tennis Head, ссылаясь на эфир Channel Nine.

«Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала «Никто из нас не заступился за него». Кто был за Джоковича, а кто против во время скандала
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