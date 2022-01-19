Объявлено время начала игр Даниила Медведева и Андрея Рублёва во 2-м круге Australian Open

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии опубликовала расписание четвёртого дня соревнований (20 января). Матч россиянина Даниила Медведева (2) с австралийцем Ником Кирьосом откроет вечернюю сессию на корте Рода Лэйвера и ориентировочно начнётся около 11:00 мск.

Поединок Андрея Рублёва (5) с литовцем Ричардасом Беранкисом пройдёт на Kia Arena и начнётся в 3:00 мск.

Другие матчи с участием представителей России (время начала ориентировочное)

3:00 мск. Людмила Самсонова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 31).

3:00. Вера Звонарёва (Россия) / Виктория Кужмова (Словакия, 16) — Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина).

5:00. Дарья Касаткина (Россия, 25) — Магда Линетт (Польша).

5:00. Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) — Саманта Стосур (Австралия, WC).

7:30. Аслан Карацев (Россия) / Артём Ситак (Новая Зеландия) — Маркус Даниэл (Новая Зеландия) / Фредерик Нильсен (Дания).

8:00. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Анна Блинкова (Россия) / Александра Саснович (Беларусь).