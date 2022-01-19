Ник Кирьос высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым, которого всегда побеждал

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об ожиданиях от матча второго круга Australian Open — 2022, в котором его соперником станет россиянин Даниил Медведев. Кирьос и Медведев сыграли два матча, обе встречи состоялись в 2019 году и завершились победой австралийского спортсмена.
«Это будет крутой опыт для меня. Вероятно, он (Медведев. — Прим. «Чемпионата») сейчас лучший игрок в мире. С нетерпением ожидаю этого. Поэтому-то я и играю.
Такие матчи по-прежнему будоражат меня — выходить и сражаться с лучшими. Мне всегда хотелось доказать, что парни вроде меня могут побеждать в таких встречах. Но я не собираюсь подходить к матчу с завышенными ожиданиями. Выйду, повеселюсь, сыграю в свой теннис. У меня есть довольно чёткий план в отношении того, что надо сделать, чтобы добиться успеха», — цитирует Кирьоса пресс-служба ATP.
- 19 января 2022
-
10:22
-
10:15
-
09:55
-
09:44
-
09:31
-
09:07
-
08:35
-
07:38
-
07:21
-
05:45
-
05:30
-
05:25
-
05:21
-
04:27
-
01:00
-
00:27
-
00:16
- 18 января 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:33
-
22:04
-
21:48
-
21:19
-
20:55
-
20:40
-
20:18
-
20:16
-
18:46
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
17:33
-
16:51
-
16:01
-
15:55