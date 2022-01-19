Ник Кирьос высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым, которого всегда побеждал

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал об ожиданиях от матча второго круга Australian Open — 2022, в котором его соперником станет россиянин Даниил Медведев. Кирьос и Медведев сыграли два матча, обе встречи состоялись в 2019 году и завершились победой австралийского спортсмена.

«Это будет крутой опыт для меня. Вероятно, он (Медведев. — Прим. «Чемпионата») сейчас лучший игрок в мире. С нетерпением ожидаю этого. Поэтому-то я и играю.

Такие матчи по-прежнему будоражат меня — выходить и сражаться с лучшими. Мне всегда хотелось доказать, что парни вроде меня могут побеждать в таких встречах. Но я не собираюсь подходить к матчу с завышенными ожиданиями. Выйду, повеселюсь, сыграю в свой теннис. У меня есть довольно чёткий план в отношении того, что надо сделать, чтобы добиться успеха», — цитирует Кирьоса пресс-служба ATP.