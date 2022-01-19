Дмитрий Турсунов: работа тренером — как тюнинг машины

Российский теннисист Дмитрий Турсунов, переквалифицировавшийся в тренера после завершения соревновательной карьеры, поведал об особенностях своей работы.
«Мне больше нравится тренировать. Никогда особенно не наслаждался соревновательным процессом на корте, нет какой-то жилки спортсмена внутри. По мне работа тренером – это нечто созидательное, а игра – наоборот, разрушительное, потому что ты должен преодолеть сопротивление соперника по ту сторону сетки. Мне куда интереснее помогать другим теннисистам создавать свою игру, затрагивая и некоторые другие аспекты в жизни. Это как тюнинг машины с прикручиванием более качественных шин, эффективных тормозов и мощного мотора. Как по мне, это куда более увлекательный процесс.
Очень многое зависит от того, что ждёт сам игрок от тренера. Мне иногда кажется, что некоторые теннисисты рассматривают наставника больше в качестве приятеля, компаньона по путешествиям, а не человека, который может помочь тебе улучшить определённые аспекты игры. У тебя должно быть стремление к самосовершенствованию, и, честно говоря, я не наблюдаю большое количество голодных до успеха игроков в данный момент. Трое или четверо, может быть. Остальные просто довольны тем, что с ними происходит здесь и сейчас. Конечно, они бы хотели побеждать, но при поражениях не паникуют. Просто думают: «Ок, я проиграл, но не всё так плохо», — рассказал Турсунов в интервью Tennismajors.com.
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