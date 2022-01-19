Матс Виландер: Даниил Медведев становится как Рафаэль Надаль
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев всё больше становится похож на 20-кратного чемпиона ТБШ, испанца Рафаэля Надаля.
«Даниил Медведев — явный фаворит (на победу на Australian Open. — Прим. «Чемпионата»). Из-за того, как он играет. Его надо одолеть. Он не собирается побеждать сам себя. Он способен отыграться, если ему это нужно.
Он правильно подходит к матчу, с кем бы ни играл. Ник Кирьос во втором раунде для него вообще не проблема. Он становится как Рафа. Он выходит на матч, все знают, чего от него ожидать, и он это демонстрирует», — приводит слова Виландера Tennis Head.
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