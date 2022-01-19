Карен Хачанов сыграет с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open
Поделиться
Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.
Карен 19 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и допустил 37 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 21 виннер и 35 неточностей.
За выход в четвёртый круг Хачанов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева. Турнир завершится 30 января.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
Комментарии
- 19 января 2022
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
12:56
-
12:55
-
12:41
-
12:06
-
11:51
-
11:40
-
11:31
-
11:28
-
10:36
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
09:55
-
09:44
-
09:31
-
09:07
-
08:35
-
07:38
-
07:21
-
05:45
-
05:30
-
05:25
-
05:21
-
04:27
-
01:00
-
00:27
-
00:16
- 18 января 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:33
-
22:04
Партнерский контент