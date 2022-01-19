Карен Хачанов сыграет с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Карен 19 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и допустил 37 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 21 виннер и 35 неточностей.

За выход в четвёртый круг Хачанов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева. Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.