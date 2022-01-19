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Карен Хачанов сыграет с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open

Карен Хачанов сыграет с Рафаэлем Надалем в третьем круге Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, вышел в третий круг, обыграв представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Карен 19 раз подал навылет, активно выиграл 46 очков и допустил 37 невынужденных ошибок. На счету его соперника 2 эйса, 21 виннер и 35 неточностей.

За выход в четвёртый круг Хачанов поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева. Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2022, среда. 10:35 МСК
Карен Хачанов
30
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7    
4 		0 5    
             
Бенжамен Бонзи
63
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
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