Индийская теннисистка Саня Мирза приняла решение завершить карьеру, длившуюся более 20 лет.

«Я решила, что это будет мой последний сезон. Иду неделя за неделей и не знаю, смогу ли продержаться весь год. Но я очень хочу этого», — приводит слова Мирзы индийская теннисная обозревательница Праджвал Хегде в своём «твиттере».

В среду, 19 января, Мирза в паре с украинкой Надеждой Киченок уступила в первом круге Australian Open словенским теннисисткам Кайе Юван и Тамаре Зиданшек со счётом 0:2 (4:6, 6:7 (5:7)).

35-летняя Мирза — индийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге. Победительница шести турниров «Большого шлема» (три — в женском парном разряде и три — в миксте). Пять раз она выступала в финалах турниров «Большого шлема» (один в парном разряде и четыре в миксте) и дважды побеждала в итоговых турнирах WTA (2014, 2015) в парном разряде. За карьеру она выиграла 44 турнира WTA (один — в одиночном разряде).