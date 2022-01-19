Хуберт Хуркач стал первым теннисистом из топ-10 посева, проигравшим на Australian Open

Польский теннисист Хуберт Хуркач, 10-й номер посева, во втором раунде Открытого чемпионата Австралии уступил французу Адриану Маннарино — 0:3 (4:6, 2:6, 3:6). Теннисисты провели на корте чуть более двух часов.

Поляк стал первым проигравшим игроком из числа топ-10 сеяных как в мужской, так и в женской сетках Australian Open.

Хуркач — польский теннисист, победитель шести турниров ATP (из них четыре в одиночном разряде), полуфиналист Уимблдонского турнира 2021 года. Начал играть в теннис в возрасте пяти лет. Любимая поверхность — хард, любимый город в теннисном туре — Мельбурн. Кумирами в мире спорта в детстве были теннисист Роджер Федерер и баскетболист Майкл Джордан. По итогам прошлого сезона Хуберт занял 34-е место в рейтинге АТР.