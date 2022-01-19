Чесноков: Хачанов может дать бой Надалю — хорошее испытание на прочность

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с участием российского теннисиста Карена Хачанова и 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля. Хачанов и Надаль сыграют в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Во втором круге россиянин победил француза Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5.

«В третьем сете у Хачанова был небольшой спад: было много невынужденных ошибок. Когда достаточно уверенно играешь первые два сета, может немного падать фокус и внимание в третьем. Дальше Хачанову предстоит хорошее испытание на прочность: встреча с Рафаэлем Надалем.

Надаль на сегодняшний день не тот, каким был раньше. Последнее время Рафаэль много пропустил из-за травмы. Если брать уровень игроков, с которыми Надаль сыграл первые встречи, для него всё было очень комфортно. Хачанов — игрок другого уровня и может дать бой Надалю.

Сейчас Хачанов на подъёме: хорошо играл в концовке года, неплохо выглядит в последних матчах. Думаю, должен быть хороший поединок, настоящая мужская игра — есть на что посмотреть. Карен играет всё увереннее. Будет очень интересно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.