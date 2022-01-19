Ольховский: Хачанов будет готов физически. Вопрос — будет ли готов Надаль?

Прославленный российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы Карена Хачанова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем, который состоится в пятницу, 21 января.
«Карен сейчас уверен в себе и смотрится очень хорошо — 19 эйсов! Матч с Надалем будет очень интересным. Надаль — великий игрок, но Карен может сыграть очень достойно. При такой подаче, при том, что Карен может чаще выходить к сетке и завершать, у него есть шансы против Надаля.
Только на молодости Рафаэля не обыграешь, надо обыгрывать на классе. Другой вопрос — насколько Надаль физически готов на такой изнурительный матч? Скорее всего, будут играть пять сетов. Уверен, Хачанов будет к этому готов. Карен работает очень скрупулёзно», — сказал Ольховский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Филину.
- 19 января 2022
-
13:38
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
12:56
-
12:55
-
12:41
-
12:06
-
11:51
-
11:40
-
11:31
-
11:28
-
10:36
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
09:55
-
09:44
-
09:31
-
09:07
-
08:35
-
07:38
-
07:21
-
05:45
-
05:30
-
05:25
-
05:21
-
04:27
-
01:00
-
00:27
-
00:16
- 18 января 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:33