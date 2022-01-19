Ольховский: Хачанов будет готов физически. Вопрос — будет ли готов Надаль?

Прославленный российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы Карена Хачанова в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с Рафаэлем Надалем, который состоится в пятницу, 21 января.



«Карен сейчас уверен в себе и смотрится очень хорошо — 19 эйсов! Матч с Надалем будет очень интересным. Надаль — великий игрок, но Карен может сыграть очень достойно. При такой подаче, при том, что Карен может чаще выходить к сетке и завершать, у него есть шансы против Надаля.



Только на молодости Рафаэля не обыграешь, надо обыгрывать на классе. Другой вопрос — насколько Надаль физически готов на такой изнурительный матч? Скорее всего, будут играть пять сетов. Уверен, Хачанов будет к этому готов. Карен работает очень скрупулёзно», — сказал Ольховский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Филину.