Тарпищев рассказал, за счёт чего Хачанов может обыграть Надаля в 3-м круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о рецепте возможной победы Карена Хачанова над испанцем Рафаэлем Надалем в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
«У Хачанова не было особых проблем: Карен был сильнее во всех компонентах, очень удачно подавал. Результат сегодняшнего матча не вызывал сомнений.
Говоря о встрече Хачанова с Надалем, Карену очень важна первая подача. Нужно подавать стабильно и ровно, чтобы, как и сегодня, было за 70. Есть два варианта развития событий. Если будет ровность и Карен будет нацелен на атакующие действия, то варианты успеха есть. Важно не затягивать позиционную борьбу. Не будет стабильности на задней линии — Надаль запросто переиграет Хачанова», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Хачанов одолел сопротивление француза Бенжамена Бонзи – 3:0 (6:4, 6:0, 7:5).
- 19 января 2022
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