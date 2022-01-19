Тарпищев рассказал, за счёт чего Хачанов может обыграть Надаля в 3-м круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о рецепте возможной победы Карена Хачанова над испанцем Рафаэлем Надалем в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.



«У Хачанова не было особых проблем: Карен был сильнее во всех компонентах, очень удачно подавал. Результат сегодняшнего матча не вызывал сомнений.



Говоря о встрече Хачанова с Надалем, Карену очень важна первая подача. Нужно подавать стабильно и ровно, чтобы, как и сегодня, было за 70. Есть два варианта развития событий. Если будет ровность и Карен будет нацелен на атакующие действия, то варианты успеха есть. Важно не затягивать позиционную борьбу. Не будет стабильности на задней линии — Надаль запросто переиграет Хачанова», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Хачанов одолел сопротивление француза Бенжамена Бонзи – 3:0 (6:4, 6:0, 7:5).