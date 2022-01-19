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Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева во втором круге Australian Open

Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева во втором круге Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Карацев победил представителя США Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

«Карацев играл нормально. Макдональд — очень специфичный игрок, который достаточно быстро играет. Сегодня действия Маккензи не доставили особых проблем. Карацев играл лучше, чем в первом матче. Сегодня Аслан мог много созидать на таких скоростях — это и решило ход дела. Сделал то, что может и должен», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В третьем круге Australian Open Аслан Карацев сразится с французом Адрианом Маннарино.

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