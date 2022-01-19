Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Аслана Карацева во втором круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Карацев победил представителя США Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.

«Карацев играл нормально. Макдональд — очень специфичный игрок, который достаточно быстро играет. Сегодня действия Маккензи не доставили особых проблем. Карацев играл лучше, чем в первом матче. Сегодня Аслан мог много созидать на таких скоростях — это и решило ход дела. Сделал то, что может и должен», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В третьем круге Australian Open Аслан Карацев сразится с французом Адрианом Маннарино.