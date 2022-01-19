Александр Зверев уверенно вышел в третий круг Australian Open
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 6:4, 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут.
Александр, посеянный под третьим номером, 14 раз подал навылет, активно выиграл 37 очков и допустил 38 невынужденных ошибок. На счету его соперника ни одного эйса, 9 виннеров и 16 неточностей.
За выход в четвёртый круг стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Зверев поспорит с Раду Алботом (Q) из Молдавии.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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