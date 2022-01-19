Шамиль Тарпищев объяснил, зачем назвал сестёр Уильямс братьями

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, зачем назвал Серену и Винус Уильямс братьями. Он сделал это в эфире шоу «Вечерний Ургант» в 2014 году. WТА оштрафовала его на $ 25 000 и потребовала публичного извинения, а также отстранила на год от любой работы, связанной с организацией.

«Ну я подчёркивал силу их, а что? Причём самое интересное, я не думаю, что я первый, кто их так назвал, потому что так бытовало. А этот, Макинрой в комментариях говорил, как два «КАМАЗа» сносят всё, и ничего. Я в этом ничего плохого не вижу. Но зато интересно, рейтинг у меня поднялся сразу. Кстати говоря, когда написали в МОК, что мне санкции ввели, этическая комиссия в МОК даже не рассматривала.

Было ли стыдно? Кому, мне стыдно? Я очень просто, я сделал лингвистическую экспертизу своего текста здесь и направил им — там ничего нет вообще. Поэтому я не чувствовал себя никак виноватым. Я говорю: ну если они так воспринимают, я, конечно, могу извиниться, но по тексту это не так. То есть у меня было много доводов, которые неоспоримы», — сказал Тарпищев в интервью RTVI.