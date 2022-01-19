Аслан Карацев прокомментировал выход в третий круг Australian Open – 2022

15-я ракетка мира, россиянин Аслан Карацев прокомментировал выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2022.
Во втором раунде Australian Open – 2022 Карацев обыграл американца Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.
«В плане физической подготовки я себя нормально чувствую. Вчера у меня был свободный день – потренировался, восстановился, поработал с физио, сходил на массаж. Так что, да, сегодня я был готов играть. В первом сете было ощущение, что не вошёл в игру, потом, во втором и третьем сете я уже начал активнее играть, больше попадать в корт, контролировать игру. Так что всё сложилось хорошо. Вмешивался ли в игру салют? Ну, иногда. Между первой и второй подачей салют вылетал, это было неожиданно. Приходилось ждать, пока он закончится», — сказал Карацев на YouTube-канале Eurosport.
- 19 января 2022
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