Непривитый Джокович приобрёл 80% фирмы, которая стремится создать лекарство от COVID-19

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович в 2020 году приобрёл 80% акций датской биотехнологической фирмы QuantBioRes, стремящейся создать препарат для лечения от коронавируса, сообщает издание Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании.
Источник издания подчеркнул, что фирма работает именно над лекарством, а не вакциной. Компания разрабатывает пептид, который должен препятствовать проникновению коронавируса в клетку человека.
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.
Джокович собирался принять участие в Открытого чемпионате Австралии, девятикратным победителем которого является.
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