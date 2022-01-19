Зверев раскритиковал Australian Open за отсутствие контроля над ситуацией с коронавирусом

Третья ракетка мира немец Александр Зверев критически высказался о контроле ситуации с распространением коронавируса организаторами Australian Open – 2022 после вопроса о положительном тесте участника турнира француза Уго Умбера.

«Слушайте, я думаю, что в этом году случаев заражения коронавирусом (у теннисистов) в Австралии гораздо больше, чем в прошлом, вот и всё. И нам разрешают выходить на улицу, чтобы поесть, разрешают делать всё, что мы захотим. Поэтому, думаю, естественно, что ковидом заражаются всё больше людей.

Мой брат заразился коронавирусом, сразу как прилетел. Он отбыл карантин в Сиднее, теперь он здоров, но таких случаев было много. Нас не тестируют, а если бы это делали, то, наверное, было бы больше положительных результатов, чем сейчас.

Я приехал играть на турнире и понимаю, что в Мельбурне, как и во всей Австралии, как и во всём мире, много случаев заражения. Поэтому я мало бываю на улице. Я ещё не был ни в одном ресторане. Я никуда не выходил. Я бываю только в гостиничном номере и на кортах, так я создал собственный «пузырь», просто потому что не хочу рисковать. Я хочу иметь наилучшие шансы на успех здесь. Если я заболею коронавирусом, этого, очевидно, не произойдёт», — сказал Зверев на пресс-конференции, посвящённой его выходу в третий круг Открытого чемпионата Австралии – 2022.