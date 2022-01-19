ATP: когда Кирьос встречается с Медведевым, может случиться всё что угодно

ATP в «Инстаграме» опубликовала самые зрелищные моменты матчей, где встречались россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос.
Напомним, второй сеяный Медведев и Кирьос 20 января сразятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.
«Когда Кирьос встречается с Медведевым, может случиться ВСЁ ЧТО УГОДНО», — подписали видео представители ATP.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Медведев и Кирьос сыграли два матча, обе встречи состоялись в 2019 году и завершились победой австралийского спортсмена.
Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Кирьос же в 2021 году выбыл в третьем круге соревнований, в пяти сетах уступив австрийцу Доминику Тиму.
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