ATP: когда Кирьос встречается с Медведевым, может случиться всё что угодно

ATP в «Инстаграме» опубликовала самые зрелищные моменты матчей, где встречались россиянин Даниил Медведев и австралиец Ник Кирьос.

Напомним, второй сеяный Медведев и Кирьос 20 января сразятся во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«Когда Кирьос встречается с Медведевым, может случиться ВСЁ ЧТО УГОДНО», — подписали видео представители ATP.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Медведев и Кирьос сыграли два матча, обе встречи состоялись в 2019 году и завершились победой австралийского спортсмена.

Отметим, что Медведев – прошлогодний финалист Australian Open, в решающем матче Даниил в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Кирьос же в 2021 году выбыл в третьем круге соревнований, в пяти сетах уступив австрийцу Доминику Тиму.