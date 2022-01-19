Тарпищев: звонок, меня поздравляют, там Ельцин обыграл политика из Финляндии в одиночке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему первый президент страны Борис Ельцин любил теннис.

«Он в теннисе видел релакс. То есть он мне говорил: «Это единственная сфера спортивной деятельности (он сам мастер спорта по волейболу), где переключается голова, голова отдыхает». И разговаривали на равных, т. е. я старался быть аккуратным, чтобы не обидеть или так, но сам факт.

Он до меня играл уже в теннис. У него и партнёры были, и он эпизодически играл. Я думаю, что при мне он стал играть постоянно, потому что понравилось, да. Ну, во-первых, я как профессиональный спортсмен, в паре наибольшее удовольствие, эмоция — это победа, правильно? А где восстанавливаться, если ты в три ночи встаёшь, занимаешься с бумагами, потом играешь в теннис, потом встречи и т. д.? Это же дикий гнёт, угнетение нервной системы. И он в теннисе нашёл отдушину.

Любой руководитель, он страдает проблемами. И вот так получилось, что в тот период времени очень многие играли в теннис, и это была, наверное, в то сложное время одна из единственных таких разрядок, где ты отдыхаешь, вот это главное было. И правило было одно, что мы никогда о делах не говорили, если президент сам не захочет. Поэтому, когда говорят, там решают вопросы, так этого не было, потому что все всё понимали. Причём он предпочитал рано ложиться и вставать очень рано, работал с бумагами, а потом в 7 утра шли играть на теннис, ну вот. В основном пару играли.

У меня как-то был момент, я изредка отпрашивался на спортивные мероприятия, в Дюссельдорфе Кубок мира, отпустили меня. Вдруг звонок. Я думаю: сейчас, наверное, назад лететь надо. Говорят: меня поздравляют. Я говорю: «С чем меня поздравляют?» — Борис Николаевич обыграл члена правительства Финляндии в одиночке. Он одиночки не играл. И когда я вернулся, естественно, я говорю: «А как вы согласились играть-то?». Ну, он говорит: «Я утром встаю, думаю: зачем я это, мне надо было вставать, сейчас играть, это в 7 утра, соревнования, переговоры...». Но, говорит, «когда я вчера сидел, я смотрю, у него пальцы такие пухленькие, там это, то (начал характеристики ему давать). Думаю: ну неужели я у него не выиграю?». И выиграл», — сказал Тарпищев в интервью RTVI.