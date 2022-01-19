Хачанов поделился настроем на матч с Надалем в третьем круге Australian Open — 2022

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от предстоящего матча с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«В голове я ждал этого матча, точнее, хотел, чтобы он случился, скажем так. Для этого мне сначала нужно было пройти два круга. Крайний раз, кстати, мы играли с Рафой в 2019 году на Кубке Дэвиса, если не ошибаюсь. Это было достаточно давно. У меня с ним были очень близкие матчи, самый запоминающийся на US Open, конечно же. Это был один из эпичных матчей: мы играли четыре с половиной часа, четыре сета, и до этого в Торонто играли. Да даже на Кубке Дэвиса был очень близкий матч, то есть последние три встречи были реально очень хорошие, очень близкие. У меня были шансы на победу.

Пару лет мы с ним не играли, поэтому реально будет очень интересно. Я жду этого матча, буду готовиться и попробую отдать всё, что есть. Чувствую себя сейчас дай бог хорошо, я сыграл достаточное количество матчей перед Australian Open для подготовки, уверенности и всего. Поэтому физически чувствую себя вообще нормально, даже сказал бы, хорошо. Чувствую, что с каждым матчем становлюсь сильнее», — сказал Хачанов на YouTube-канале Eurosport.