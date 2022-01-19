Азаренко поделилась ожиданиями от встречи со Свитолиной в 3-м круге Australian Open

Экс первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«У нас уже было несколько битв, причём на разных покрытиях. Мы много раз тренировались вместе. Вряд ли на корте будет много сюрпризов. Она всегда борется, несмотря ни на что. Я думаю, что это очень важная характеристика её игры.

В остальном мне нужно больше концентрироваться на себе, чтобы вести игру, держать её под контролем. Я старалась делать это в последние несколько месяцев. Я думаю, что это помогает, поэтому продолжу работать в том же духе», — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

Статистика личных встреч теннисисток насчитывает четыре матча, и во всех четырёх победа оставалась за Азаренко.