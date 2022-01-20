Рената Ворачова: официально никаких объяснений от Tennis Australia я так и не получила

Чешская теннисистка Рената Ворачова, которой аннулировали австралийскую визу, ответила, собирается ли начинать судебное дело, чтобы добиться права на въезд в Австралию в дальнейшем.

Напомним, спортсменка прилетела в Австралию, чтобы выступить на Australian Open в парном разряде, но из-за дальнейших проблем с визой так и не смогла сыграть на турнире. Ворачова, как и серб Новак Джокович, переболела коронавирусом в декабре 2021 года и не была вакцинирована. Примечательно, что к моменту депортации она даже успела сыграть на одном из турниров.

«Думаю, пока нет — но я потребую возмещения расходов. Официально никаких объяснений от Tennis Australia я так и не получила, однако обязательно потребую ответы на все мои вопросы, когда всё чуть поутихнет. Конечно, всё до сих пор очень странно, так как меня начали проверять только после недели моего нахождения в Австралии. Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь высказался в мою пользу, так как в последнее время эта тема вызывает в СМИ большой ажиотаж», — приводит слова Ворачовой Sport Face.