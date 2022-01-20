Андрей Рублёв без проблем вышел в третий круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
В ночь на четверг по московскому времени в матче второго круга 24-летний Рублёв обыграл литовца Ричардаса Беранкиса — 6:4, 6:2, 6:0.
Продолжительность противостояния составила 1 час и 47 минут. Россиянин выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.
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В мировом рейтинге Андрей Рублёв занимает шестое место. Ричардас Беранскис приехал на Australian Open в статусе 93-й ракетки мира.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева.
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