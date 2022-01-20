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Андрей Рублёв без проблем вышел в третий круг Australian Open

Андрей Рублёв без проблем вышел в третий круг Australian Open
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Россиянин Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

В ночь на четверг по московскому времени в матче второго круга 24-летний Рублёв обыграл литовца Ричардаса Беранкиса — 6:4, 6:2, 6:0.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 47 минут. Россиянин выполнил 11 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов. Его соперник дважды сумел подать навылет, стал автором пяти двойных ошибок и ни разу не смог взять подачу оппонента.

Australian Open (м). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 03:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		2 0    
             
Ричардас Беранкис
93
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис

В мировом рейтинге Андрей Рублёв занимает шестое место. Ричардас Беранскис приехал на Australian Open в статусе 93-й ракетки мира.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева.

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