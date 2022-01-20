Звонарёва и Кужмова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Словакиии Виктория Кужмова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде. На старте турнира они обыграли пару Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина) со счётом 6:2, 6:4.



Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Звонарёва и ее партнёрша выполнили 4 эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 10.



Грачёва и Калинина выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта.

Соперницы Веры Звонарёвой и Виктории Кужмовой по второму кругу турнира в женском парном разряде определятся позднее.



Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.