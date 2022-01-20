Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звонарёва и Кужмова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде

Звонарёва и Кужмова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде
Комментарии

Российская теннисистка Вера Звонарёва и представительница Словакиии Виктория Кужмова вышли во второй круг Australian Open в парном разряде. На старте турнира они обыграли пару Варвара Грачёва (Россия) / Ангелина Калинина (Украина) со счётом 6:2, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Звонарёва и ее партнёрша выполнили 4 эйса, совершили одну двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

Грачёва и Калинина выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2022, четверг. 03:10 МСК
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Кужмова В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
В. Грачёва А. Калинина

Соперницы Веры Звонарёвой и Виктории Кужмовой по второму кругу турнира в женском парном разряде определятся позднее.

Победительницами Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде стали бельгийка Элисе Мертенс и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022