Сделавший 20 эйсов Чилич обыграл Гомбоша и в третьем круге AO встретится с Рублёвым

Хорват Марин Чилич обыграл словака Норберта Гомбоша во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублёв.



Матч между Чиличем и Гомбошем прошёл в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой хорвата в четырёх сетах — 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).



Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут. Посеянный на турнире под 27-м номером Марин Чилич 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Норберт Гомбош сделал 6 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 3.

В основную сетку Australian Open словацкий теннисист пробился через квалификацию.



Следующим соперником Марина Чилича в Мельбурне станет посеянный под шестым номером россиянин Андрей Рублёв, во втором круге обыгравший литовца Ричардаса Беранкиса — 6:4, 6:2, 6:0.