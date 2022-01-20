Сделавший 20 эйсов Чилич обыграл Гомбоша и в третьем круге AO встретится с Рублёвым

Хорват Марин Чилич обыграл словака Норберта Гомбоша во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублёв.
Матч между Чиличем и Гомбошем прошёл в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой хорвата в четырёх сетах — 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).
Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут. Посеянный на турнире под 27-м номером Марин Чилич 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Норберт Гомбош сделал 6 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 3.
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В основную сетку Australian Open словацкий теннисист пробился через квалификацию.
Следующим соперником Марина Чилича в Мельбурне станет посеянный под шестым номером россиянин Андрей Рублёв, во втором круге обыгравший литовца Ричардаса Беранкиса — 6:4, 6:2, 6:0.
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