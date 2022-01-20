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Сделавший 20 эйсов Чилич обыграл Гомбоша и в третьем круге AO встретится с Рублёвым

Сделавший 20 эйсов Чилич обыграл Гомбоша и в третьем круге AO встретится с Рублёвым
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Хорват Марин Чилич обыграл словака Норберта Гомбоша во втором круге Australian Open. Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублёв.

Матч между Чиличем и Гомбошем прошёл в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой хорвата в четырёх сетах — 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут. Посеянный на турнире под 27-м номером Марин Чилич 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Норберт Гомбош сделал 6 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 3.

Australian Open (м). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 03:10 МСК
Норберт Гомбош
117
Словакия
Норберт Гомбош
Н. Гомбош
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		3 6 6 6  
6 		6 3 7 8  
             
Марин Чилич
27
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

В основную сетку Australian Open словацкий теннисист пробился через квалификацию.

Следующим соперником Марина Чилича в Мельбурне станет посеянный под шестым номером россиянин Андрей Рублёв, во втором круге обыгравший литовца Ричардаса Беранкиса — 6:4, 6:2, 6:0.

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