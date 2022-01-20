Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв в матче второго раунда австралийку Саманту Стосур.



Встреча между 30-летней Павлюченковой и 37-летней Стосур прошла в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут. 11-я ракетка мира Павлюченкова выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и использовала 5 брейк-пойнтов из 5. Занимающая 487-е место в мировом рейтинге Стосур один раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей россиянки станет 38-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя, во втором круге обыгравшая Кристину Кучову из Словакии — 6:2, 6:4.

До старта турнира Саманта Стосур объявила, что после окончания Australian Open она завершит карьеру в одиночном разряде.



Стосур — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2011); финалистка «Ролан Гаррос» — 2010; победительница 37 турниров WTA (из них 9 — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и трёх — в миксте; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.