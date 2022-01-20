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Саманта Стосур завершила карьеру после поражения от Анастасии Павлюченковой

Саманта Стосур завершила карьеру после поражения от Анастасии Павлюченковой
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Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв в матче второго раунда австралийку Саманту Стосур.

Встреча между 30-летней Павлюченковой и 37-летней Стосур прошла в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:2.

По окончании матча, Саманта Стосур завершила карьеру. Данный матч стал для неё последним. Чемпионка US Open-2011 покидала корт под овации домашних публики.

Стосур — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2011); финалистка «Ролан Гаррос» — 2010; победительница 37 турниров WTA (из них 9 — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и трёх — в миксте; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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