Саманта Стосур завершила карьеру после поражения от Анастасии Павлюченковой

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв в матче второго раунда австралийку Саманту Стосур.



Встреча между 30-летней Павлюченковой и 37-летней Стосур прошла в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:2.



По окончании матча, Саманта Стосур завершила карьеру. Данный матч стал для неё последним. Чемпионка US Open-2011 покидала корт под овации домашних публики.



Стосур — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2011); финалистка «Ролан Гаррос» — 2010; победительница 37 турниров WTA (из них 9 — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и трёх — в миксте; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Новость по теме Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open