Соболенко вышла в третий круг AO, проиграв первый сет 1:6 и сделав 19 двойных за матч

Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко не без труда вышла в третий круг Australian Open, одержав волевую победу над китаянкой Синьюй Ван, занимающей 100-е место в мировом рейтинге.
Матч второго круга между Соболенко и Ван прошёл в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой белоруски в трёх сетах — 1:6, 6:4, 6:2.
Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Китаянка выполнила 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
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Следующей соперницей Арины Соболенко станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (41-й номер WTA), которая во втором круге была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой — 6:2, 7:5.
Действующей чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.
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