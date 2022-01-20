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Соболенко вышла в третий круг AO, проиграв первый сет 1:6 и сделав 19 двойных за матч

Соболенко вышла в третий круг AO, проиграв первый сет 1:6 и сделав 19 двойных за матч
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Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко не без труда вышла в третий круг Australian Open, одержав волевую победу над китаянкой Синьюй Ван, занимающей 100-е место в мировом рейтинге.

Матч второго круга между Соболенко и Ван прошёл в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершился победой белоруски в трёх сетах — 1:6, 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Соболенко 5 раз подала навылет, допустила 19 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Китаянка выполнила 6 эйсов, совершила 7 двойных ошибок и также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

Australian Open (ж). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 05:05 МСК
Синьюй Ван
100
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
1 		6 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Следующей соперницей Арины Соболенко станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (41-й номер WTA), которая во втором круге была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой — 6:2, 7:5.

Действующей чемпионкой Australian Open в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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