«Спасибо, Сэм». Павлюченкова поблагодарила Стосур за её долгую карьеру

Россиянка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая австралийку Саманту Стосур в матче второго круга Australian Open, поблагодарила свою соперницу за её долгую карьеру. Для Стосур игра с Павлюченковой стала последней в карьере в одиночном разряде.



«У меня были мурашки по коже, когда все хлопали Саманте. Она такой замечательный человек, а также потрясающая теннисистка, так что спасибо, Сэм», — приводит слова Павлюченковой ABC News.



Встреча между 30-летней Павлюченковой и 37-летней Стосур прошла в Мельбурне в ночь на четверг по московскому времени и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:2.



По окончании матча Саманта Стосур завершила карьеру в одиночном разряде. Чемпионка US Open — 2011 покидала корт под овации домашней публики.



Стосур — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (US Open — 2011); финалистка «Ролан Гаррос» — 2010; победительница 37 турниров WTA (из них 9 — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде; победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде и трёх — в миксте; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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