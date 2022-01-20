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Касаткина вышла в третий круг Australian Open

Касаткина вышла в третий круг Australian Open
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3» состоялся матч второго крута престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 29-летняя представительница Польши Магда Линетт (53-й номер WTA) и 24-летняя россиянка Дарья Касаткина (23-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Касаткиной в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.

В третьем круге Australian Open – 2022 Касаткина встретится с Игой Свентёк (Польша, 9-й номер WTA).

Свентёк в своём матче победила представительницу Швеции Ребекку Петерсон (82-й номер WTA) в двух сетах – 6:2, 6:2. Их матч длился 1 час 17 минут.

Australian Open (ж). 2-й круг
20 января 2022, четверг. 06:35 МСК
Магда Линетт
53
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
23
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Ранее российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Australian Open в парном разряде. Матч состоялся в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12». Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американских спортсменок со счётом 6:3, 6:3.

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