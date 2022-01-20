Касаткина вышла в третий круг Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Шоукорт 3» состоялся матч второго крута престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 29-летняя представительница Польши Магда Линетт (53-й номер WTA) и 24-летняя россиянка Дарья Касаткина (23-й номер WTA).



Встреча завершилась победой Касаткиной в двух сетах – 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.



В третьем круге Australian Open – 2022 Касаткина встретится с Игой Свентёк (Польша, 9-й номер WTA).



Свентёк в своём матче победила представительницу Швеции Ребекку Петерсон (82-й номер WTA) в двух сетах – 6:2, 6:2. Их матч длился 1 час 17 минут.

Ранее российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова проиграли американкам Даниэль Коллинз и Дезире Кравчик в первом круге Australian Open в парном разряде. Матч состоялся в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12». Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась победой американских спортсменок со счётом 6:3, 6:3.