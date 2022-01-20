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Мугуруса прокомментировала поражение от 61-й ракетки мира Ализе Корне

Мугуруса прокомментировала поражение от 61-й ракетки мира Ализе Корне
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В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 2-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 28-летняя представительница Испании и третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса встречалась с француженкой Ализе Корне, имеющей 61-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился сенсационной победой Корне в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 27 минут.

«Тяжёлый день. Подача не работала, удары не работали. Тактически я принимала плохие решения. Моя соперница играла очень хорошо, качественно.

Начало сезона получилось сложным для меня. Перед вылетом в Австралию вся команда заразилась коронавирусом, 15 дней мы провели отдельно друг от друга. Было трудно готовиться и потом хорошо выступить. Физически я тоже была не в лучшей форме», – сказала Мугуруса на пресс-конференции после матча.

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