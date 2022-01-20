Мугуруса прокомментировала поражение от 61-й ракетки мира Ализе Корне

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 2-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 28-летняя представительница Испании и третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса встречалась с француженкой Ализе Корне, имеющей 61-е место в рейтинге WTA.
Матч завершился сенсационной победой Корне в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 27 минут.
«Тяжёлый день. Подача не работала, удары не работали. Тактически я принимала плохие решения. Моя соперница играла очень хорошо, качественно.
Начало сезона получилось сложным для меня. Перед вылетом в Австралию вся команда заразилась коронавирусом, 15 дней мы провели отдельно друг от друга. Было трудно готовиться и потом хорошо выступить. Физически я тоже была не в лучшей форме», – сказала Мугуруса на пресс-конференции после матча.
- 20 января 2022
-
09:11
-
08:59
-
08:54
-
08:53
-
08:04
-
07:34
-
07:05
-
07:04
-
06:33
-
06:16
-
05:25
-
05:05
-
04:50
-
04:45
-
04:37
-
00:26
- 19 января 2022
-
23:34
-
22:17
-
21:56
-
20:39
-
20:27
-
20:08
-
19:50
-
19:39
-
19:34
-
19:21
-
19:08
-
18:25
-
17:58
-
17:19
-
16:49
-
16:46
-
15:37
-
15:04
-
14:58