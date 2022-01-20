«Не всё так плохо в веганском ресторане». Хачанов отреагировал на пост Касаткиной
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме»: на снимке она понуро смотрит на ракетку.
Спортсменка так подписала свой пост: «Когда смотришь на меню в веганском ресторане».
Одним из тех, кто отреагировал на публикацию, оказался российский теннисист Карен Хачанов. «Ну ладно тебе… не всё так плохо в веганском))», — написал Хачанов.
В эти дни и Дарья Касаткина, и Карен Хачанов принимают участие в Australian Open.
В третьем круге мужского одиночного разряда Карену Хачанову предстоит сыграть с экс первой ракеткой мира, испанцем Рафаэлем Надалем. Соперницей Дарьи Касаткиной по матчу третьего круга в женском одиночном разряде станет 9-я ракетка мира, Ига Свёнтек из Польши.
Новость по темеКасаткина вышла в третий круг Australian Open
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