Наоми Осака прокомментировала слова Энди Маррея о ней

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японка Наоми Осака прокомментировала слова трёхкратного победителя ТБШ, экс-лидера рейтинга ATP, британца Энди Маррея. Ранее Маррей написал «Есть ли кто-то, кто с задней линии бьёт по мячу чище, чем Наоми Осака?», а Осака ответила «Есть ли кто-то, кто отдаётся борьбе всем сердцем и сражается жёстче, чем Энди Маррей?»
«Это определённо много значит для меня. Очень крутой момент. Такие вещи немного шокируют. Когда играешь, никогда не думаешь, как это освещается на ТВ и как на это смотрят. Нечто сверхъестественное.
Я как-то потренировалась с ним три года назад. Эти воспоминания очень дороги для меня. Очень круто, что такие игроки, как он, обсуждают мою игру», — приводит слова японки пресс-служба ATP.
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