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Федеральный суд Австралии объяснил причины аннулирования визы Джоковича

Федеральный суд Австралии объяснил причины аннулирования визы Джоковича
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Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Виза была аннулирована решением министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука.

Суд опубликовал заключение по делу. В нём подтверждается, что причиной аннулирования визы стали взгляды Джоковича на вакцинацию. В соответствии со 116-м Актом Австралии, министр может аннулировать визу, если «нахождение человека с визой в Австралии может привести к угрозе здоровья и безопасности австралийского сообщества или его части».

Три судьи, рассматривавшие дело, решили, что Джокович не является сторонником вакцинации. Отмечается, что взгляды Новака на вакцинацию были известны ещё до пандемии COVID-19. По мнению судей, Джокович решил не вакцинироваться, потому что не хотел этого, выступая против вакцинации. Также в заключении сказано, что нахождение Джоковича в Австралии могло привести к антиваксерским выступлениям и демонстрациям.

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