Федеральный суд Австралии объяснил причины аннулирования визы Джоковича

Федеральный суд Австралии обнародовал причины аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича. Виза была аннулирована решением министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука.
Суд опубликовал заключение по делу. В нём подтверждается, что причиной аннулирования визы стали взгляды Джоковича на вакцинацию. В соответствии со 116-м Актом Австралии, министр может аннулировать визу, если «нахождение человека с визой в Австралии может привести к угрозе здоровья и безопасности австралийского сообщества или его части».
Три судьи, рассматривавшие дело, решили, что Джокович не является сторонником вакцинации. Отмечается, что взгляды Новака на вакцинацию были известны ещё до пандемии COVID-19. По мнению судей, Джокович решил не вакцинироваться, потому что не хотел этого, выступая против вакцинации. Также в заключении сказано, что нахождение Джоковича в Австралии могло привести к антиваксерским выступлениям и демонстрациям.
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