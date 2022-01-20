Арина Соболенко прокомментировала 19 двойных ошибок во втором круге Australian Open

Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, которая не без труда вышла в третий круг Australian Open, одержав волевую победу (1:6, 6:4, 6:2) над китаянкой Синьюй Ван (100-е место в рейтинге WTA), прокомментировала свою победу. Соболенко допустила целых 19 двойных ошибок во встрече с китайской спортсменкой.

«У меня уже был опыт игры фактически без подачи. Я просто говорила себе: всё равно у тебя будет достаточно ударов, чтобы выиграть этот матч даже в отсутствие подачи. Такая ментальность помогла мне остаться в игре и помогла мне найти свою подачу», — приводит слова Соболенко пресс-служба Australian Open.

Следующей соперницей Арины Соболенко станет представительница Чехии Маркета Вондроушова (41-й номер WTA), которая во втором круге была сильнее россиянки Людмилы Самсоновой — 6:2, 7:5.