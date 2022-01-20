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Карен Хачанов опубликовал пост перед матчем с Рафаэлем Надалем на Australian Open

Карен Хачанов опубликовал пост перед матчем с Рафаэлем Надалем на Australian Open
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Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 28-м номером, опубликовал пост после выхода в третий круг. Во втором раунде он обыграл представителя Франции Бенжамена Бонзи со счётом 6:4, 6:0, 7:5.

«Вчера была одержала отличная победа. С нетерпением жду завтрашнего вечернего матча на арене Рода Лэйвера с Рафой», — написал Хачанов.

Пост доступен в «инстаграме» Карена Хачанова.

За выход в четвёртый круг Хачанов поспорит с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем, получившим шестой номер посева. Эта встреча состоится завтра, 21 января. Турнир завершится 30 января. Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.

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