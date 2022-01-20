Циципас обыграл Баэса и вышел в третий круг Australian Open
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Пятая ракетка мира в матче второго круга уверенно обыграл аргентинца Себастьяна Баэса, который сумел навязать сопернику сопротивление лишь в двух первых сетах. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Циципас выполнил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 18. Его соперник, занимающий 88-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал два брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником греческого теннисиста станет победитель матча Григор Димитров (Болгария) — Бенуа Пэр (Франция).
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